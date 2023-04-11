При этом российские чиновники заверили, что это никак не связано с мобилизацией – ее, говорят, пока не планируют. Да-да, если еще есть россияне, которые верят своей власти – нам очень жаль их. 24 Канал рассказывает, что означает закон о едином реестре военнообязанных в России.

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Закон уже приняли: главное, что он предполагает

Госдума 11 апреля приняла в окончательном третьем чтении закон о едином реестре военнообязанных. Теперь он будет формироваться в автоматизированном режиме.

Самый главный вот этот пункт: "граждане, подлежащие мобилизации, обязаны получать повестки". То есть, либо в бумажном варианте, либо электронном, но все россияне, подлежащие мобилизации – отныне точно получат повестку.

Повестки могут быть отправлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

И вот здесь еще интереснее – всем гражданам, получившим повестку – запрещен выезд из страны. Правда, здесь есть уточнение маленькое: "до их визита в военкомат". Но потом за границу их все же отправят – в Украину, с плохой экипировкой вести бой против титанов – ВСУ.

Есть другие интересные ограничения для россиян-уклонистов

Отмечают, что среди других мер – ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел на повестку в течение 20 дней с момента ее получения.

Похоже, за россиян взялись серьезно.

А еще добавляют, что зачисление в запас может производиться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.

В Кремле врут, что повестки не связаны с войной

Еще до того, как Дума приняла закон, отвечая на вопросы росСМИ, не опасается ли Кремль паники и новой волны эмиграции, Песков начал оправдываться, что нововведения никак не связаны с мобилизацией.

"Нет, абсолютно. Потому что это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом", – заявил прихвостень Путина.

Он также сказал, что новая волна мобилизации не планируется. Конечно, для чего, если ее можно сначала начать скрыто, а затем объявить "частично".