До вторжения законодательные акты Украины и России в вопросах мобилизации и военного учета были достаточно похожи. Однако сейчас они отличаются. Об этом в материале 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Узнайте больше Повестки на блокпостах и за рубежом: что изменится в призыве для мужчин и что такое уведомление

Повестки в "Дии" будут или нет

Юрист отметил, что 11 апреля 2023-го в государстве-агрессоре проголосовали и окончательно приняли закон о так называемом едином реестре военнообязанных. Он фактически позволит перевести процедуру выдачи повесток в электронной форме – через портал "госслужб".

Заметим, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов констатировал разницу между Украиной и Россией касательно этого: "Пока в Украине такие сервисы, как "Дия" упрощают жизнь, в России их используют для набора пушечного мяса, урезания гражданских прав и свобод, а также усиления диктаторского контроля".

Хотя в нашем государстве рассматривалась возможность вручения повесток через "Дию", впрочем, реальных шагов для этого пока не проводится и в ближайшее время такие не планируются. "Ноу-хау в сфере военного учета в Украине является введение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов", – отметил Юрчак.

Читайте также Будут ли в Украине раздавать повестки через "Дию": Подоляк назвал 3 аспекта

В Минцифре опровергли информацию о повестках в "Дие"

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 17 апреля в очередной раз опроверг информацию о вручении повесток через "Дию". Чиновник подчеркнул: "Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие".