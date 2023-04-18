Однак "повної" мобілізації в Україні не існує. Чи призиватимуть усіх та чи посилюватимуть мобілізацію – розповість 24 Канал.

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Чи буде в Україні посилення мобілізації

Згідно із законодавством, мобілізація в Україні може бути лише частковою або загальною. Так званої "повної" мобілізації не існує.

Станом на сьогодні в Україні триває проведення загальної мобілізації, яку ввів президент Володимир Зеленський від 24 лютого 2022 року. Таким чином, оголосити "повну" мобілізацію неможливо.

Чи будуть призивати всіх

Згідно зі статтею 23 Закону про мобілізацію, призвати всіх військовозобов’язаних чоловіків не можуть, оскільки там є певний перелік категорії осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Це багатодітні батьки, особи з інвалідністю, студенти, викладачі, тимчасово непридатні та інші.

Якщо мобілізацію посилять, то до вищевказаної статті внесуть відповідні зміни, скоротивши підстави для надання відстрочення від призову. Однак на сьогодні такі зміни не передбачені.

Посилювати мобілізацію в Україні немає потреби

Нещодавно Олексій Резніков заявив, що посилювати мобілізацію в Україні наразі немає потреби. План мобілізації, який затвердив Генштаб ЗСУ, досі не завершено.

До того ж Резніков наголосив, що на сьогодні наш Генштаб справляється з компенсацією втрат, яких зазнає Україна, і не відчуває браку в захисниках.