Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський, інформує 24 Канал. За його словами, повістки в "Дії" з’являться, але не в короткостроковій перспективі.

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Чи будуть повістки в "Дії"

Веніславський вважає, що потенційно в майбутньому ми маємо прийти до цифрових повісток у "Дії", оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки точно мають піти у минуле.

Однак на сьогодні це лише проєкти на не дуже короткострокову перспективу, які можна опрацьовувати, обговорювати, але говорити про їх застосування, я думаю, це передчасно,

– наголосив він.

Втім, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що повісток у "Дії" не буде.

"Послуги немає ані в розробці, ані в планах", – зазначив він.

Важливо! Кабмін розширив повноваження ТЦК та СП. Тепер вони можуть здійснювати оповіщення та призов громадян на військову службу під час особливого періоду, незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

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