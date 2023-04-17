Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський, інформує 24 Канал. За його словами, повістки в "Дії" з’являться, але не в короткостроковій перспективі.
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Чи будуть повістки в "Дії"
Веніславський вважає, що потенційно в майбутньому ми маємо прийти до цифрових повісток у "Дії", оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки точно мають піти у минуле.
Однак на сьогодні це лише проєкти на не дуже короткострокову перспективу, які можна опрацьовувати, обговорювати, але говорити про їх застосування, я думаю, це передчасно,
– наголосив він.
Втім, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що повісток у "Дії" не буде.
"Послуги немає ані в розробці, ані в планах", – зазначив він.
Вручення повісток в Україні: що відомо
- Згідно з постановою Кабінету міністрів, у "Дії" незабаром має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік повідомляв, що новий порядок взяття на військовий облік не означає, що повістки громадянам будуть приходити через "Дію". Цього не буде.
- Раніше Михайло Подоляк назвав 3 аспекти, чи будуть в Україні роздавати повістки через "Дію". За його словами, українські ТЦК сьогодні працюють досі ефективно. Хоча є певні помилки, які українські військові постійно виправляють.
- До речі, за словами віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, для запровадження електронних повісток через "Дію" потрібно змінити низку документів, регуляторних актів в нашому законодавстві.
- Нещодавно адвокат розповів, чи можуть українцям вручити повістку прямо на кордоні. Він наголосив, що прикордонники не мають таких повноважень. Юрист підкреслив, що повістку можуть вручити будь-де, але не варто очікувати, що це станеться під час перетину державного кордону.
- Зауважимо, що військовий облік має вестися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо військовозобов'язаного громадянина України немає в цьому реєстрі, він може скористатися порталом "Дія".