Адвокат Тарас Никифорчук заявив, що на кордоні українцям не мають права вручати повістки. Прикордонники не мають таких повноважень.

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Отримати повістку можна будь-де, але не на кордоні,

– заявив Никифорчук.

Якщо людина перетнула кордон незаконно, співробітники прикордонної служби складають протокол, а далі передають його до суду.

Чи роздаватимуть повістки через Дію

Михайло Подоляк відповів на запитання, яке цікавить багатьох українців: чи роздаватимуть в Україні повістки через Дію. Радник глави Офісу Президента зауважив, що існує 3 аспекти, які впливають на цей процес.

Наразі в Україні – контрольований процес мобілізації. Цим доволі ефективно займаються Міноборони та ЗСУ.

Подоляк зауважив, що, аби почати роздавати повістки через Дію, потрібно змінити низку документів, регуляторних актів в нашому законодавстві. Водночас радник голови ОП наголосив: наразі у цьому зараз немає потреби.

Окрім того, доволі ефективно працюють українські ТЦК. Певні помилки є. Водночас їх оперативно та якісно виправляють.