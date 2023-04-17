Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский, информирует 24 Канал. По его словам, повестки в "Дие" появятся, но не в краткосрочной перспективе.

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Будут ли повестки в "Дие"

Вениславский считает, что потенциально в будущем мы должны прийти к цифровым повесткам в "Дие", поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки должны уйти в прошлое.

Однако на сегодняшний день это лишь проекты на не очень краткосрочную перспективу, которые можно прорабатывать, обсуждать, но говорить об их применении, я думаю, это преждевременно,

– подчеркнул он.

Впрочем, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что повесток в "Дие" не будет.

"Услуги нет ни в разработке, ни в планах", – отметил он.

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