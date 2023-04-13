Специалисты говорят, что нужно различать уведомления и повестку. Первое – человеку сообщили, что он должен стать на учет или уточнить свои учетные данные. Вторая – следствие первого, то есть личность может быть призвана, если она подлежит призыву.

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Изменяется ли что-то существенное в призове

На самом деле и сейчас, когда человек показывает паспорт регистрации другой области и не может аргументировать свое пребывание здесь – проездом или нет, то ему так же могут вручить повестку,

– заявил юрист Александр Золотухин.

По его словам, особо ситуация не изменилась. Однако ранее военнообязанные:

могли апеллировать к тому, что они зарегистрированы в другой области;

могли подавать в суд, чтобы отменить приказ о своей мобилизации из-за того, что были нарушения – не та область.

"Но суды отказывают в удовлетворении таких исков, поскольку приказ о мобилизации исчерпывает себя с момента издания. То есть человек может уволиться только по общим обстоятельствам, предусмотренным законом, а отменить приказ о мобилизации и просто уволиться – такого не бывает", – пояснил юрист.

Он заявил, что сама процедура выписки повестки – абстрактна. Мол, человек может показать представителю ТЦК и СП свой военно-учетный документ как подтверждение, что он стоит на учете. Однако один офицер может выписать повестку, другой – нет. Аналогичная ситуация с человеком, не имеющим этого документа. По словам юриста:

в работе военкоматов ничего существенно может и не измениться, однако, вероятно, большему числу людей из других регионов будут выписывать повестки;

это может увеличить нагрузку на юриста. Ибо, если лицо взяло повестку, не явилось и его хотят привлечь к административной ответственности, то это радикально увеличит расходы на юридическую волокиту.

Что еще может измениться

Юрист сети "Опора" Павел Романюк рассказал, что формального запрета выдавать повестки людям из других регионов не было, однако существовала привязка к территориальным центрам комплектования. Ведь только те центры, где человек стоял на военном учете, могли составлять протокол об административном правонарушении, если лицо не выполнило правила военного учета.

Однако юрист предполагает, что ситуация, скорее всего, изменится, и это смогут делать все военные, независимо от места регистрации.

Подозреваю, что эти изменения направлены не только для легализации того состояния, что повестки могут вручаться независимо от места жительства территориальными центрами комплектования, но это может привести к легализации составления админпротоколов другими центрами, кроме тех, где ты находишься на военном учете,

– объяснил Павел Романюк.

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