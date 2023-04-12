Юрист по вопросам армии и прохождения военной службы Александр Золотухин в эфире 24 Канала объяснил основные изменения процедуры вручения повесток. По его словам, изменения незначительные.

Смотрите также Как пройдет весенняя мобилизация-2023: все, что стоит знать об изменениях

Изменения в механизме работы ТЦК

Золотухин отметил, что постановление об организации работы ТЦК было принято 23 февраля 2022 года, а изменения внесены 7 апреля этого года. Речь идет о том, что Территориальные центры комплектования могут осуществлять оповещение и призыв независимо от места регистрации граждан.

Сейчас внесли незначительные изменения в постановление организации работы ТЦК, поскольку, вероятно, они сталкивались с тем, что граждане, которых призывали на службу не по месту учета, обжаловали это в суде,

– сказал он.

Юрист вспомнил, что раньше граждане пытались обжаловать вручение повесток не по месту их регистрации. Однако суд не может отменить приказ о мобилизации и освобождать мужчин от прохождения службы.

Он подчеркнул, что существует много временно перемещенных с оккупированных территорий лиц, военно-учетных документов которых нет в ТЦК. Поэтому граждане обязаны становиться на учет при прибытии на новое место жительства, учебе или приезде на долгий период к кому-нибудь в гости.

"Как раньше, так и сейчас у Территориальных центров комплектования нет законных оснований, чтобы не призывать таких граждан для прохождения военной службы. Раньше это могло создавать определенные конфликты типа: "Я не стою здесь на учете, а зарегистрирован в другом районе". Сейчас эта норма более урегулирована", – заметил юрист.

Изменения в процессе вручения повесток: смотрите видео

Граждане будут показывать военно-учетный документ

Александр Золотухин заверил, что лица, которые едут на собственном автомобиле, например, из Львова в Киев, не будут получать повестку для прибытия в военкомат каждой области. Мужчинам нужно иметь с собой военно-учетный документ.

"У гражданина есть обязанность стоять на воинском учете в военкомате, где он зарегистрирован, иметь обновленные данные в этом военкомате и при необходимости просто предъявить свой военно-учетный документ на блокпосте, что гражданин стоит на учете, не скрывает свое место жительства, не прячется и не нарушает закон. Нет смысла прибывать в военкомат, где он не стоял на учете", – объяснил он.

Функцию органов местного самоуправления делегировали ТЦК

Юрист в вопросах армии и прохождения военной службы отметил, что ранее обязанность поиска лиц и доставления в военкоматы лиц, которые находятся на территории, но не состоят на воинском учете, была возложена на органы местного самоуправления. Сейчас эта функция была делегирована ТЦК.

Сейчас эта функция официально делегирована центрам ТЦК. Они, как и органы местного самоуправления, осуществляют оповещение всех, независимо от места регистрации, лиц, которые находятся на той или иной территории,

– отметил Золотухин.

Увеличение штата

Александр Золотухин рассказал, что в органах местного самоуправления увеличился штат лиц, которые занимаются военно-учетной документацией, учетом призывников.

Юрист объяснил, что есть необходимость увеличения объема работы. Также на органы местного самоуправления возложили дополнительную обязанность обходить дворы и находить лица, которые находятся на их территории, но не состоят на воинском учете, и доставлять их в центры комплектования.

"В то же время законодатель не разъясняет, как реализовать такой механизм. Органы местного самоуправления не имеют права заставлять человека прибыть куда-то или брать его под руки и куда-то доставлять. То есть обязанность есть, но права нет", – добавил он.

Правительство расширило полномочия ТЦК: что известно