Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Украины, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. Он отметил, что многие люди благодаря этому уклонялись от службы, поэтому Кабинет министров Украины принял такое решение.

Важно В Минобороны рассказали, будут ли в Украине усиливать мобилизацию

Пользовались ситуацией

Костенко подчеркнул, что раньше многие пользовались ситуацией, когда повестки раздавали по месту прописки.

Например, человек выезжал в другую область и не вставал на учет. Военкомат не мог его найти и обязать к исполнению своей обязанности по защите государства,

– объяснил он.

Полковник СБУ отметил, что раньше, если вручали повестку, допустим, в Киеве человеку, который прописан в Херсоне, он должен был ехать в военкомат в Херсон – по месту прописки.

Михаил Подоляк объяснил, будут ли выдавать повестки через "Дию": смотрите видео

Теперь по решению Кабмина повестки будут выдавать также в других регионах для того, чтобы пополнять мобилизационный ресурс и чтобы больше людей могли вставать в защиту Украины.

"Сейчас можно мобилизовать из других военкоматов и давать повестки даже в других регионах", – подчеркнул Роман Костенко.

Мобилизация в Украине: последние новости