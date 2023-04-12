Про це 24 Каналу розповів народний депутат України, полковник Служби безпеки України Роман Костенко. Він зауважив, що багато людей завдяки цьому ухилялись від служби, тому Кабінет міністрів України ухвалив таке рішення.

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Користувались ситуацією

Костенко підкреслив, що раніше багато хто користувався ситуацією, коли повістки роздавали за місцем прописки.

Наприклад, людина виїжджала в іншу область і не вставала на облік. Військкомат не міг її знайти і зобов'язати до виконання свого обов'язку до захисту держави,

– пояснив він.

Полковник СБУ відзначив, що раніше, якщо вручали повістку, припустимо, в Києві людині, яка прописана в Херсоні, вона мала їхати у військкомат до Херсону – по місцю прописки.

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Тепер за рішенням Кабміну повістки будуть видавати також в інших регіонах для того, щоб поповнювати мобілізаційний ресурс і щоб більше людей могли ставати на захист України.

"Зараз можна відмобілізовувати з інших військкоматів і давати повістки навіть в інших регіонах", – підкреслив Роман Костенко.

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