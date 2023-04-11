Тепер територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не займатимуться підготовкою та веденням ТрО. Проте тепер військкомати можуть надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

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Що змінилось в ТЦК

У постанові Кабінету міністрів від 7 квітня №318 мовиться, що тепер військкомати мають законні права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Крім цього, військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та закликати їх:

на військову службу на заклик осіб офіцерського складу;

на військову службу на заклик осіб з числа резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Винятком є лише військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Отримання повістки ще не означає призову на службу

Нагадаємо, що отримання повістки ще не означає призову на службу. Передусім громадян викликають для уточнення військово-облікових даних. Але так, якщо чоловік пройде медичну комісію та за всіма критеріями буде придатним до служби, йому можуть вручити повістку до війська. Якщо мобілізований не служив раніше, то спершу його скерують до навчальних центрів для підготовки.

Навіть в тому випадку, якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку, то він має прибути в РТЦК та СП з відповідними документами та підтвердити це.

До речі, наявність у військовозобов'язаних чоловіків так званого "білого квитка" не звільняє від мобілізації. Деяких його власників можуть призвати до служби в армії. Нагадаємо, що видати повістку мають право лише чітко визначені законом особи, серед яких:

працівники військкоматів;

уповноважені на це представники комунальних установ;

роботодавці;

уповноважені працівники закладів освіти.