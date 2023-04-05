Під час дії в Україні загальної мобілізації та воєнного стану військовозобов'язані з "білим квитком" можуть отримати повістку. 24 Канал пояснює, чи є такі дії законними та на яких підставах можуть мобілізувати таких чоловіків.
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Чи мобілізують українців з "білим квитком"
"Білий квиток" – це документ, який видає призовнику військово-лікарська комісія. Це своєрідна "категорія", яка визначає ступінь придатності військовозобов'язаних до служби в армії та мобілізації. Проте не в усіх випадках "білий квиток" повністю звільняє українців від призову.
Нині існує три категорії "білого квитка":
- "обмежено придатний до військової служби";
- "непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час";
- "непридатний до військової служби, знятий з військового обліку".
В умовах дії воєнного стану перші дві категорії можуть бути мобілізовані. Від служби в лавах армії звільняє лише наявність останньої категорії у "білому квитку".
Зазначимо, що осіб "обмежено придатних до військової служби" й "непридатних до військової служби у мирний час, обмежено придатних у воєнний час" не відправляють на передову. Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене наказом МОУ від 14 серпня 2008 року № 402:
- визнані обмежено придатними до військової служби не можуть бути мобілізованими до високомобільних десантних військ, плавскладу, морської піхоти, спецспоруд;
- військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.
Така мобілізація українців є законною, попри наявність "білого квитка" у чоловіків.
Чи можна виїхати за кордон з "білим квитком"
Під час дії воєнного стану військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права виїхати за межі України. Проте є низка винятків, серед яких – наявність певної категорії "білого квитка".
Серед них є військовозобов'язані, які можуть виїхати за кордон – це чоловіки, які:
- мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
- непридатні до служби згідно з висновком військово-лікарської комісії.
Тобто виїхати за межі України можуть чоловіки лише з третьою категорією "білого квитка" – "непридатні до військової служби, зняті з військового обліку". Військовозобов'язані з іншими категоріями не можуть покинути країну, оскільки підлягають мобілізації.
Виїзд військовозобов'язаних за кордон
- Нині за межі України можуть виїхати деякі категорії чоловіків, які не підлягають мобілізації. Серед них – юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років, особи непридатні до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії та громадяни України, які постійно мешкають на території іншої країни.
- Також виїхати за кордон можуть чоловіки, які мають матір чи батька з інвалідністю. Вони мають право разом перетнути кордон, проте для цього необхідно мати низку документів.
- Військовозобов'язані, які попри заборону перетину кордону змогли виїхати з України, будуть притягнуті до відповідальності. За словами юриста, такі чоловіки отримають штрафи. Окрім того, деякі особи можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності