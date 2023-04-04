Що чекає на тих чоловіків, які не повернулися на Батьківщину з початком повномасштабного вторгнення, а що на тих, хто втік нелегально вже після закриття кордонів. Юристка Вікторія Тютюнникова відповіла на ці запитання.

Читайте також Як відбуватиметься весняна мобілізація-2023: усе, що варто знати про зміни

Що чекає українців призовного віку, які залишилися в іншій країні

Багато українських чоловіків призовного віку виїхали з України ще до повномасштабного вторгнення. Деякі зробили це нелегальним способом вже після його початку.

Юристка Вікторія Тютюнникова зазначила, що після повернення додому на таких громадян чекає адміністративне покарання. Недотримання законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію передбачає штраф від 3400 до 5100 гривень.

Водночас, якщо виявиться, що виїзд до іншої держави відбувся нелегально, то доведеться додатково сплатити від 3400 до 8500 гривень. Кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років може бути застосована лише до громадян, які отримали повістку, а поді втекли з країни.

Зверніть увагу Нові правила виїзду чоловіків за кордон 2023: хто має право виїжджати, які документи потрібні

Чи можуть випустити за кордон чоловіка, який має батьків з інвалідністю