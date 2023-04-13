Фахівці кажуть, що треба розрізняти оповіщення та повістку. Перша – людину повідомили, що вона має стати на облік або уточнити свої облікові дані. Друга – наслідок першого, тобто особу можуть призвати, якщо вона підлягає призову.

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Чи змінюється щось суттєво у призові

Насправді й зараз, коли людина показує паспорт реєстрації іншої області й не може аргументувати своє перебування тут – чи вона проїздом, чи ні, то їй так само можуть вручити повістку,

– заявив юрист Олександр Золотухін.

За його словами, особливо ситуація не змінилась. Проте раніше військовозобов'язані:

могли апелювати до того, що вони зареєстровані в іншій області;

могли подавати в суд, щоб скасувати наказ про свою мобілізацію через те, що були порушення – не та область.

"Та суди відмовляють в задоволенні таких позовів, оскільки наказ про мобілізацію вичерпує себе з моменту видання. Тобто людина може звільнитися тільки за загальними обставинами, передбаченими законом, а скасувати наказ про мобілізацію і просто звільнитися – такого не буває", – пояснив юрист.

Він заявив, що сама процедура виписування повістки – абстрактна. Мовляв, людина може показати представнику ТЦК та СП свій військово-обліковий документ, як підтвердження, що вона стоїть на обліку. Проте один офіцер може виписати повістку, інший – ні. Аналогічна ситуація з людиною, яка немає цього документа. За словами юриста:

в роботі військкоматів нічого суттєво може і не змінитись, проте, ймовірно, – більшій кількості людей з інших регіонів виписуватимуть повістки;

це може збільшити навантаження на юриста. Бо, якщо особа взяла повістку, не з'явилась і її хочуть притягнути до адміністративної відповідальності, то це радикально збільшить витрати на юридичну тяганину.

Що ще може змінитись

Юрист мережі "Опора" Павло Романюк розповів, що формальної заборони видавати повістки людям з інших регіонів не було, проте існувала прив'язка до територіальних центрів комплектування. Адже тільки ті центри, де людина стояла на військовому обліку, могли складати протокол про адміністративне правопорушення, якщо особа не виконала правил військового обліку.

Проте юрист припускає, що ситуація, найімовірніше, зміниться, і це зможуть робити усі "військкомати", незалежно від місця реєстрації.

Підозрюю, що ці зміни спрямовані не тільки для легалізації того стану, що повістки можуть вручатись незалежно від місця проживання територіальними центрами комплектування, але це може призвести й до легалізації складання адмінпротоколів іншими центрами, крім тих, де ти перебуваєш на військовому обліку,

– пояснив Павло Романюк.

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