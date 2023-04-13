Вже 11 квітня Кабмін розширив повноваження Територіальних центрів комплектування (ТЦК) – вони можуть вручати повістки, незалежно від місця перебування на військовому обліку. Адвокатка Вікторія Кравченко пояснила на своєму ютуб-каналі, що не так з нововведенням, пише 24 Канал.
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Що не так з нововведенням про повістки
Адвокатка припустила, що, наприклад, якщо військовозобов'язаний українець 18 – 60 років з Харкова приїхав у Львів у відрядження на один день і представники Територіального центру комплектування й соціальної підтримки (ТЦК і СП) вирішили дати йому повістку.
Вікторія Кравченко пояснює, що проблема полягатиме в тому, куди саме громадянину будуть виписувати цей документ.
До прикладу, за пропискою – у Харків. А за чиїм підписом? За підписом голови львівського ТЦК. А як може його керівник повною мірою заповнити графи повістки: зокрема, чітко вказати номер розпорядження харківського ТЦК й дату його ухвалення та підписання, відповідно до якого військовозобов'язаному потрібно буде з'явитися до ТЦК Харкова,
– заявила адвокатка.
Адже у повістці мають бути всі реквізити, визначені нормами законодавства. Проте наразі не запустили Єдиний реєстр військовозобов'язаних. Тобто наразі не є зрозумілим:
- як будуть відслідковувати вручення повістки не за місцем реєстрації та, відповідно, військового обліку;
- як передаватимуть корінці розписок про вручення або ж акти відмови від отримання повісток.
Варто додати, що народний депутат України, полковник Служби безпеки України Роман Костенко пояснив – раніше, якщо людині дали повістку, то її скеровували тільки за місцем прописки. Завдяки цьому, багато людей ухилялись від служби.
Зараз можна відмобілізовувати з інших військкоматів і видавати повістки навіть в інших регіонах,
– запевнив Роман Костенко.
Кабмін розширив повноваження військкоматів: коротко
- Кабмін дозволив Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки надавати повістки військовозобов'язаним українцям, незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.
- Юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін розповів, що зміну в постанову внесли тому, що ТЦК, ймовірно, стикалися з тим, що громадяни, яких призвали на службу не за місцем обліку, оскаржували це у суді.
- За словами Олександра Золотухіна, якщо особа їде зі Львова до Києва, то не буде отримувати повістку для прибуття у військкомат кожної області. Натомість такій особі призовного віку треба мати військово-обліковий документ з оновленими даними. Це потрібно, щоб підтвердити — громадянин стоїть на обліку, не приховує своє місце проживання, не ховається та не порушує закону. Детальніше роз'яснення юриста – читайте тут.