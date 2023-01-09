Він дозволить подавати відомості для військкомату онлайн через Дію на підставі свого місця проживання. Водночас у ЗМІ пишуть, що через Дію будуть надходити повістки. Чи правда це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як саме працюватиме сервіс наразі невідомо

Керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік у коментарі 24 Каналу повідомив, що новий порядок взяття на військовий облік не означає, що повістки громадянам будуть приходити через Дію. Цього не буде.

Не варто хвилюватися. Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через Дію. У нашому плані роботи поки немає таких завдань,

– пояснив Мстислав Банік.

За його словами, Мінцифри наразі не ставить перед собою таких завдань. Втім, як саме працюватиме електронний військовий квиток наразі не розповідають.

Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в Дії. "Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян — одне пріоритетних рішень", – зауважує Мстислав Банік.

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Як призовнику чи резервісту подати відомості через Дію

Військовий облік має вестися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо військовозобов'язаного громадянина України немає в цьому реєстрі, він може скористатися порталом Дія.

Потрібно повідомити про місце свого проживання. Варто зазначити, що механізм та вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії між Дією та Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних встановлюватиме Міністерство оборони.