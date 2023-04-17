Окремим випадком є одруження. Про це розповів начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов.

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В яких випадках потрібний військовий квиток

За словами Коновалова, приймати на роботу чи зараховувати на навчання українця можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Теж саме стосується й перетину державного кордону – необхідно пред’явити військово-обліковий документ.

Стосовно одруження Коновалов пояснив, що людина подає до РАЦС документи, а згодом РАЦС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення.

Там є відмітка про наявність військово-облікового документа. А якщо цього документа немає, то все одно заяву від громадянина у РАЦС приймають,

– розповів експерт.

Важливо! Щодо лікування у законодавстві не існує жодних обмежень.

Окрім цього, є певні категорії громадян, які хочуть отримати держпослуги. Так, призовникам потрібно показати посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовозобов’язаним – військовий квиток чи тимчасове посвідчення, а резервістам – військовий квиток.

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