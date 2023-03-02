Варто зазначити, що "білий квиток" – це спеціальний документ, який видається призовникові військово-лікарською комісією. Він звільняє чоловіка від служби в армії навіть під час мобілізації, інформує 24 Канал.
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Чи можуть мобілізувати з "білим квитком"
"Білий квиток" окреслює придатність громадянина до служби й до мобілізації залежно від виду та ступеня захворюваності особи.
Навіть ті, хто непридатний до служби, повинні прибути до військкомату, аби показати посвідчення про виключення з військового обліку або показати документи, що підтверджують виключення з обліку.
Загалом є три категорії людей, які визначають обмеженість до служби:
- Обмежено придатний до військової служби,
- Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час,
- Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.
Тобто у воєнний час всі чоловіки, які потрапили під першу та другу категорії, можуть призиватися до служби в армії, але лише в тилу. А ось ті, хто отримав третю категорію, повністю звільняються від військових обов'язків незалежно від віку.
Які хвороби зумовлюють виключення з обліку
Військовозобов'язаний вважається непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку при таких ознаках:
- гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота;
- відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.
Зауважимо, що гострі хвороби ока та стани після хірургічних операцій роблять людину тимчасово непридатною. Тож військовозобов'язані потребують лікування, відпустки.
Крім того, щелепно-лицьові аномалії, зокрема, деякі аномалії прикусу зі значними порушеннями функцій також означають непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Втім, якщо порушення незначні або помірні, то у воєнний час людина обмежено придатна до служби.
Серед ознак непридатності до служби є ще такі:
- розлади харчової поведінки,
- залежності від наркотичних речовин,
- розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці,
- розлади статевої ідентифікації,
- порушення мовлення та мови,
- сексуальні розлади тощо.