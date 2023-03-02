Следует отметить, что "белый билет" – это специальный документ, который выдается призывнику военно-врачебной комиссией. Он освобождает мужчину от службы в армии даже во время мобилизации, информирует 24 Канал.

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Могут ли мобилизовать с "белым билетом"

"Белый билет" определяет пригодность гражданина к службе и к мобилизации в зависимости от вида и степени заболеваемости человека.

Даже те, кто непригоден к службе, должны прибыть в военкомат, чтобы показать удостоверение об исключении с военного учета или показать документы, подтверждающие исключение из учета.

В общей сложности есть три категории людей, которые определяют ограниченность к службе:

Ограниченно годен к военной службе,

Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время,

Непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

То есть в военное время все мужчины, попавшие под первую и вторую категории, могут призываться к службе в армии, но только в тылу. А вот получившие третью категорию полностью освобождаются от воинских обязанностей независимо от возраста.

Какие болезни приводят к исключению из учета

Военнообязанный считается непригодным к военной службе с исключением из военного учета при следующих признаках:

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Заметим, что острые заболевания глаза и состояния после хирургических операций делают человека временно непригодным. Поэтому военнообязанные нуждаются в лечении, отпуске.

Кроме того, челюстно-лицевые аномалии, в частности некоторые аномалии прикуса со значительными нарушениями функций также означают непригодность к военной службе с исключением из военного учета. Впрочем, если нарушения незначительны или умеренны, то в военное время человек ограниченно годен к службе.

Среди признаков непригодности к службе есть следующие: