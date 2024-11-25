Силы обороны Украины нанесли точечные удары по ключевым объектам российских оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какие объекты атаковали ГУР и Силы обороны

В ночь на 25 ноября 2024 года подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины вместе с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали несколько важных целей на территории Брянской, Калужской и Курской областей России.

В частности, подтверждено поражение нефтебазы в Калужской области. Информация о последствиях ударов по другим объектам пока уточняется.

Напомним, по информации 24 Канала, объектом атаки в Калужской области стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", она участвует в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины. Около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на нефтебазе произошла серия взрывов и начался пожар.