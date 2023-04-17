Отдельным случаем является женитьба. Об этом сообщил начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов.
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В каких случаях нужен военный билет
По словам Коновалова, принимать на работу или зачислять на учебу украинца можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Тоже самое касается и пересечения государственной границы – необходимо предъявить военно-учетный документ.
Относительно женитьбы Коновалов объяснил, что человек подает в ЗАГС документы, а позже ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод.
Там есть отметка о наличии военно-учетного документа. А если этого документа нет, то все равно заявление от гражданина в ЗАГС принимают,
– рассказал эксперт.
Кроме этого, есть определенные категории граждан, желающих получить госуслуги. Так, призывникам нужно показать удостоверение о приписке к призывному участку, военнообязанным – военный билет или временное удостоверение, а резервистам – военный билет.
Мобилизация в Украине: последние новости
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