Введення комендантської години необхідне для того, аби правоохоронці та військові мали змогу забезпечувати безпеку та порядок у регіоні. 24 Канал пояснює, яка тривалість комендантської години у різних областях.

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Нагадаємо, комендантська година – це визначений урядовим наказом час, протягом якого громадяни мають дотримуватися певних правил.

Тривалість комендантської години в Україні

Єдиним регіоном, де уряд не запроваджував комендантську годину, є Закарпатська область. У всіх інших областях – діють обмеження:

місто Київ та область – з 23:00 до 5:00 (з 26 березня 2023 року – з 00:00);

Вінницька область – з 00:00 до 5:00;

Волинська область – з 00:00 до 5:00;

Дніпропетровська область – з 00:00 до 5:00 (за винятком деяких регіонів);

Донецька область – з 21:00 до 5:00;

Житомирська область – з 00:00 до 5:00;

Запорізька область – з 23:00 до 5:00;

Івано-Франківська область – з 23:00 до 5:00;

Кіровоградська область – з 23:00 до 5:00;

Луганська область – з 21:00 до 5:00;

Львівська область – з 00:00 до 5:00;

Миколаївська область – з 00:00 до 6:00;

Одеська область – з 00:00 до 5:00;

Полтавська область – 23:00 до 5:00 (з 27 березня – до 4.00);

Рівненська область – з 00:00 до 5:00;

Сумська область – з 23:00 до 4:00;

Тернопільська область – з 23:00 до 5:00;

Харківська область – з 23:00 до 5:00;

Херсонська область – з 20:00 до 6:00

Хмельницька область – з 00:00 до 5:00;

Черкаська область – з 23:00 до 5:00;

Чернівецька область – з 00:00 до 5:00;

Чернігівська область – з 23:00 до 4:00.

У Дніпропетровській області тривалість комендантської години відрізняється у залежності від регіону. Так, у деяких громадах вона починається о 21:00 й діє до 4:00, зокрема у:

Нікопольській міській територіальній громаді;

Марганецькій міській територіальній громаді;

Червоногригорівській селищній територіальній громаді (крім території Дмитрівського старостинського округу);

Покровській сільській територіальній громаді (крім Новософіївського старостинського округу);

Вищетарасівському старостинському округу Мирівської сільської територіальної громади.

В інших громадах Дніпропетровської області комендантська година триває з 22:00 до 4:00:

Покровська міська територіальна громада;

Томаківська селищна територіальна громада;

Дмитрівський старостинський округ Червоногригорівської селищної територіальної громади;

Новософіївський старостинський округ Покровської сільської територіальної громади;

Мирівська сільська територіальна громада (крім Вищетарасівського старостинського округу);

Першотравенська сільська територіальна громада.

Що заборонено під час комендантської години

У комендантську годину забороняється перебувати на вулиці або громадських місцях, якщо людина не є працівником об'єктів критичної інфраструктури або не має спеціальної перепустки.

Особу, яка буде порушувати комендантську годину, можуть вважати членом диверсійно-розвідувальної групи.

Зазначимо, що ці заборони не поширюються під час дії повітряної тривоги. У такому випадку люди можуть переміщатися до укриттів.

У ДСНС також рекомендують у прифронтових регіонах дотримуватися режиму світломаскування під час дії комендантської години. Рятувальники закликають українців зашторювати вікна, вимикати світло в оселях, гасити вуличне освітлення своїх будинків, прибирати з підвіконь усі лампи, зокрема й фітолампи по догляду за рослинами.

Порушення комендантської години

Наразі законодавством України не передбачено жодної відповідальності за порушення комендантської години. Правопорушника можуть лише зупинити правоохоронці або військові, аби перевірити документи та встановити особу.

З порушником проведуть профілактичну бесіду, проте затримувати не будуть.