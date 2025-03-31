Чи завершиться дія лімітів на перекази

Національний банк України завершує дію лімітів на перекази з банківських карток громадян. Обмеження, які були введені 1 жовтня 2024 року, будуть скасовані 31 березня. Про це йдеться на сайті НБУ, передає 24 Канал.

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НБУ роз'яснив, що постанова про ліміти на перекази стосувалася всіх рахунків клієнта в межах одного банку. Протягом місяця на рахунки інших осіб дозволялося переказувати не більше 150 тисяч гривень.

Що відомо про обмеження на перекази від НБУ

З 1 жовтня НБУ ввів обмеження на вихідні перекази з банківських карток (p2p), встановивши ліміт у 150 000 гривень на місяць. Ці заходи регулятор пояснив боротьбою з дропами – клієнтами банків, які надають свої рахунки для незаконних операцій іншими особами.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що регулятор готовий скасувати ліміт у 150 тисяч гривень на вихідні перекази з картки на картку через один-два місяці. Однак для цього банки повинні продемонструвати здатність самостійно виявляти ризикових клієнтів.