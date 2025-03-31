Завершится ли действие лимитов на переводы

Национальный банк Украины завершает действие лимитов на переводы с банковских карт граждан. Ограничения, которые были введены 1 октября 2024 года, будут отменены 31 марта. Об этом говорится на сайте НБУ, передает 24 Канал.

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НБУ разъяснил, что постановление о лимитах на переводы касалось всех счетов клиента в пределах одного банка. В течение месяца на счета других лиц разрешалось переводить не более 150 тысяч гривен.

Что известно об ограничениях на переводы от НБУ

С 1 октября НБУ ввел ограничения на исходящие переводы с банковских карт (p2p), установив лимит в 150 000 гривен в месяц. Эти меры регулятор объяснил борьбой с дропами – клиентами банков, которые предоставляют свои счета для незаконных операций другими лицами.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор готов отменить лимит в 150 тысяч гривен на исходящие переводы с карты на карту через один-два месяца. Однако для этого банки должны продемонстрировать способность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.