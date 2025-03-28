Новые правила карточных переводов

Национальный банк вводит новые правила для карточных переводов, которые значительно усложнят деятельность мошенников и повысят безопасность операций. Отныне при осуществлении перевода будет видно имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке он обслуживается, сообщили в пресс-службе НБУ, передает 24 Канал.

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В НБУ отмечают, что ранее такая информация не регистрировалась, из-за чего люди часто становились жертвами мошенников, отправляя деньги незнакомцам. Впрочем, теперь ситуация изменится, и обмануть пользователей станет гораздо сложнее.

Обратите внимание! С 1 февраля в банках Украины введены новые лимиты на карточные переводы по реквизитам IBAN – месячный лимит составляет 150 тысяч гривен. А с 1 июня эта сумма уменьшится до 100 тысяч гривен.