Кого касается новые ограничения

Речь идет о том, что только клиенты, которые не имеют документально подтвержденных доходов, не смогут перебрасывать от 50 до 150 тысяч гривен по реквизитам IBAN ежемесячно, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Известно, что с 1 числа нового месяца банки будут классифицировать таких клиентов по трем группам риска: "высокий", "средний" и "низкий". При этом для каждого из них предусмотрены отдельные ограничения.

Для клиентов с "высоким" уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен в месяц;

Для "средней" и "низкой" групп риска ограничения будут действовать в два этапа: с 1 февраля 2025 года – до 150 тысяч гривен, а с 1 июня 2025 года – до 100 тысяч гривен.

Как снять ограничения

Для этого придется предоставить документы, подтверждающие доход. Благодаря этим данным банки смогут корректировать или снимать ограничения, учитывая финансовые возможности клиента и контроль за движением средств на счетах.

Как объясняют в НБУ, такие нововведения направлены на уменьшение теневого сектора экономики и борьбы с незаконными схемами, например привлечение "дропов" (лица, которые предоставляют свои банковские карты для сомнительных операций).

Обратите внимание! Под ограничения не попадают те лица, которые имеют подтвержденные источники доходов, в частности владельцы зарплатных карт и волонтеры.