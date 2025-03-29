Який прогноз долара

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що на 1 квітня офіційний курс американського долара може коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні. У березні порівняно з лютим, курс долара може зрости максимально на 1%.

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За словами Лєсового, з початку року, попри всю динаміку, курс буде досить стриманим і не перевищить показники на 1 січня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нагадаю, що 1 січня офіційний курс становив 42,01 гривні за долар.

Лєсовий вказує, що впливатиме на стабільність на ринку такі чинники, як монетарні зміни НБУ, як-от збільшення облікової ставки до 15,5%), дія режиму керованої гнучкості та економічні обставини, адже попри різні обставини розвиток економіки країни не припиняється.

Зверніть увагу! З 31 березня по 6 квітня коридори валютних коливань будуть на рівні 41,40 – 42 гривні на міжбанку та на готівковому ринку.