Відповідний законопроєкт погоджений з Національною поліцією та МВС. Нагадаємо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом або пішки.
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Які штрафи можуть ввести за порушення комендантської години
Так, депутати пропонують ввести штрафи від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 8 500 – 17 000 гривень.
Для бізнесу штрафи більші: від 3000 до 6000 мінімумів – 51 000 – 102 000 гривень.
На Львівщині можуть збільшити тривалість комендантської години
Як повідомляв перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Гоцик, на Львівщині можуть збільшити тривалість комендантської години, щоб ефективніше боротися з повітряними цілями.
За його словами, наразі комендантська година не збільшується. Втім, з наближенням зимового періоду вона може стати довшою. Про це в ОВА обіцяють повідомити додатково.