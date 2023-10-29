Соответствующий законопроект согласован с Национальной полицией и МВД. Напомним, что во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, а также передвигаться транспортом или пешком.

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Какие штрафы могут ввести за нарушение комендантского часа

Так, депутаты предлагают ввести штрафы от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – 8 500 – 17 000 гривен.

Для бизнеса штрафы больше: от 3 000 до 6 000 минимумов – 51 000 – 102 000 гривен.

Во Львовской области могут увеличить длительность комендантского часа

Как сообщал первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Гоцык, во Львовской области могут увеличить длительность комендантского часа, чтобы эффективнее бороться с воздушными целями.

По его словам, сейчас комендантский час не увеличивается. Впрочем, с приближением зимнего периода он может стать длиннее. Об этом в ОВА обещают сообщить дополнительно.