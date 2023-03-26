Введение комендантского часа необходимо для того, чтобы правоохранители и военные имели возможность обеспечивать безопасность и порядок в регионе. 24 Канал объясняет, какова продолжительность комендантского часа в разных областях.

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Напомним, комендантский час – это определенное правительственным приказом время, в течение которого граждане должны соблюдать определенные правила.

Продолжительность комендантского часа в Украине

Единственным регионом, где правительство не вводило комендантский час, является Закарпатская область. Во всех других областях – действуют ограничения:

город Киев и область – с 23:00 до 5:00 (с 26 марта 2023 – с 00:00);

Винницкая область – с 00:00 до 5:00;

Волынская область – с 00:00 до 5:00;

Днепропетровская область – с 00:00 до 5:00 (за исключением некоторых регионов);

Донецкая область – с 21:00 до 5:00;

Житомирская область – с 00:00 до 5:00;

Запорожская область – с 23:00 до 5:00;

Ивано-Франковская область – с 23:00 до 5:00;

Кировоградская область – с 23:00 до 5:00;

Луганская область – с 21:00 до 5:00;

Львовская область – с 00:00 до 5:00;

Николаевская область – с 00:00 до 6:00;

Одесская область – с 00:00 до 5:00;

Полтавская область – 23:00 до 5:00 (с 27 марта – до 4:00);

Ровенская область – с 00:00 до 5:00;

Сумская область – с 23:00 до 4:00;

Тернопольская область – с 23:00 до 5:00;

Харьковская область – с 23:00 до 5:00;

Херсонская область – с 20:00 до 6:00

Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00;

Черкасская область – с 23:00 до 5:00;

Черновицкая область – с 00:00 до 5:00;

Черниговская область – с 23:00 до 4:00.

В Днепропетровской области продолжительность комендантского часа отличается в зависимости от региона. Так, в некоторых общинах она начинается в 21:00 и действует до 4:00, в частности:

Никопольской городской территориальной общине;

Марганецкой городской территориальной общине;

Красногригорьевской поселковой территориальной общине (кроме территории Дмитровского старостинского округа);

Покровской сельской территориальной общине (кроме Новософиевского старостинского округа);

Вышетарасовскому старостинскому округу Мировского сельского территориального общества.

В других общинах Днепропетровской области комендантский час длится с 22:00 до 4:00.

Покровское городское территориальное общество;

Томаковская поселковая территориальная община;

Дмитровский старостинский округ Красногригоровского поселкового территориального общества;

Новософиевский старостинский округ Покровской сельской территориальной общины;

Мировская сельская территориальная община (кроме Высшетарасовского старостинского округа);

Первомайская сельская территориальная община.

Что запрещено во время комендантского часа

В комендантский час запрещается находиться на улице или общественных местах, если человек не является работником объектов критической инфраструктуры или не имеет специального пропуска.

Лицо, которое будет нарушать комендантский час, может считать членом диверсионно-разведывательной группы.

Эти запреты не распространяются во время действия воздушной тревоги. В таком случае люди могут перемещаться к укрытиям.

В ГСЧС также рекомендуют в прифронтовых регионах соблюдать режим светомаскировки во время действия комендантского часа. Спасатели призывают украинцев зашторивать окна, выключать свет в домах, гасить уличное освещение своих домов, убирать с подоконников все лампы, в том числе и фитолампы по уходу за растениями.

Нарушение комендантского часа

Законодательством Украины не предусмотрена никакая ответственность за нарушение комендантского часа. Правонарушителя могут только остановить правоохранители или военные, чтобы проверить документы и установить личность.

С нарушителем проведут профилактическую беседу, однако задерживать не будут.