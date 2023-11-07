Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сменил продолжительность комендантского часа в регионе.

Смотрите также Совет обороны обсудил продолжительность комендантского часа в Прикарпатье: что решили

Что известно об изменениях комендантского часа в Сумской области

Артюх внес изменения в распоряжение от 25 мая 2023 года № 205-ОД "О введении комендантского часа". Начиная с 9 ноября, комендантский час в области будет длиться с 23:00 до 5:00. В настоящее время в регионе запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков. Также запрещается движение транспортных средств.

Отметим, что до 9 ноября в Сумской области комендантский час действует с 23:00 до 04:00.

К слову, в Ивано-Франковской области тоже выступили с предложением увеличить время комендантского часа с 23:00 до 05:00. Впрочем, Совет обороны региона решение не поддержал, поэтому по-прежнему комендантский час на Прикарпатья будет с 00:00 до 05:00.

В Украине предлагают ввести штрафы за нарушение

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной раде законопроект №10195, предлагающий установить ответственность за нарушение комендантского часа для граждан и предпринимателей.

Законопроект наработали вместе с Министерством внутренних дел и Национальной полицией. Ведомства предлагают ввести для нарушителей штрафы:

для обычных граждан – от 8500 до 17000 гривен;

для бизнеса – от 51 000 до 102 000 гривен.

В то же время правоохранители обещают быть человечными и рассматривать каждый случай отдельно.