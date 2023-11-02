Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Национальной полиции Украины Елена Бережная. Она подчеркнула, что возлагает большие надежды на принятие этого законопроекта.

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Поезд прибывает во время комендантской

Елена Бережная пояснила, что Украине существуют определенные категории граждан, которые могут получить пропуск для пребывания на улице во время комендантского часа. Они могут не беспокоиться из-за угрозы быть оштрафованными. Однако полиция с пониманием будет относиться и к другим украинцам.

Например, если человек прибывает на поезде, то рекомендуется находиться на вокзале до окончания комендантской. Однако, прежде всего, правоохранители готовы идти на встречу.

Национальная полиция Украина – это человечный орган, который, безусловно, будет входить в ситуацию и рассматривать каждый случай,

– заявила спикер.

Она добавила, что если людям нужна будет помощь или транспортировка, то правоохранители готовы предложить свои услуги.

Комендантский час в Украине

Депутаты внесли в Верховную Раду законопроект, предусматривающий штраф за нарушение комендантского часа. Ожидается, что он будет равен от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – то есть 8500 – 17 000 гривен. Бизнесу же стоит рассчитывать на большие штрафы – от 3000 до 6000 минимумов, или же 51 000 – 102 000 гривен.

Ранее в МВД объяснили, зачем нужен комендантский час в тылу после полутора лет полномасштабного вторжения. Игорь Клименко заявил, что одним из факторов является профилактика преступности. Он добавил, что ее уровень сейчас минимален, ведь полиция понимает, кого следует проверить.

Также глава МВД сообщил, что у них нет механизмов противодействия работе ресторанов в комендантские часы. Они маскируют свою работу, поэтому правоохранители не могут вломиться в заведение – нужно решение суда.