Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Національної поліції України Олена Бережна. Вона наголосила, що покладає великі надії на прийняття цього законопроєкту.

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Потяг прибуває під час комендантської

Олена Бережна пояснила, що Україні існують певні категорії громадян, що можуть отримати перепустку для перебування надворі під час комендантської години. Вони можуть не хвилюватися через загрозу бути оштрафованими. Однак також поліція з розумінням ставитиметься і до інших українців.

Наприклад, якщо людина прибуває потягом, то рекомендується перебувати на вокзалі до закінчення комендантської. Проте перш за все правоохоронці готові йти на зустріч.

Національна поліція Україна – це людяний орган, який безумовно буде входити в ситуацію і розглядати кожен випадок,

– заявила речниця.

Вона додала, якщо людям потрібна буде допомога чи транспортування, то правоохоронці готові запропонувати свої послуги.

Комендантська година в Україні

Депутати внесли до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає штраф за порушення комендантської години. Очікується, що він дорівнюватиме від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто 8 500 – 17 000 гривень. Бізнесу ж варто розраховувати на більші штрафи – від 3000 до 6000 мінімумів, або ж 51 000 – 102 000 гривень.

Раніше в МВС пояснили, навіщо потрібна комендантська година в тилу після півтора року повномасштабного вторгнення. Ігор Клименко заявив, що одним з факторів є профілактика злочинності. Він додав, що її рівень наразі мінімальний, адже поліція розуміє, кого варто перевірити.

Також голова МВС повідомив, що вони не мають механізмів протидії роботі ресторанів у комендантську години. Вони маскують свою роботу, тому правоохоронці не можуть вломитися до закладу – потрібне рішення суду.