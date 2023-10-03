Ігор Клименко сказав про це в інтерв'ю "Українській правді". За його словами, в тилових регіонах має бути дисципліна, пише 24 Канал.

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Що заявив Клименко про комендантську годину

Глава МВС України також сказав, що комендантська година потрібна й для профілактики злочинності.

В цей час, наприклад, чотири, п'ять чи шість годин – в кожній області є своя комендантська година – ми чітко знаємо, що якщо якась людина знаходиться на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити,

– запевнив Ігор Клименко.

За словами міністра, в цей час злочинності практично немає, тобто вона мінімізована.

Поліція каже, що безсила перед ресторанами, які працюють в комендантську годину

Міністр вже після інтерв'ю прокоментував "Українській правді" скандал із закладом Boho, який у Києві тривалий час працював у комендантську годину.

За словами глави МВС, поліція не має правового механізму для притягнення до відповідальності клубів і ресторанів, які продовжують працювати під час дії комендантської години.

Такі заклади маскують свою роботу. За зовнішніми ознаками й не скажеш, що ресторан чи клуб працює: у вікнах темно, музики немає. Пропускають клієнтів приховано, за попереднім записом. У поліцейських немає підстав вломитися всередину. Для цього потрібна санкція суду…

– заявив міністр.

За його словами, наразі по місту працюють спеціальні патрулі, які чергують біля закладів щодо яких звертались громадяни.

"Але це напівміри. Розв'язання цього питання – комплексне і потребує залучення різних органів влади. Якщо простіше: дайте правовий механізм, будемо використовувати", – сказав Ігор Клименко.

Він уточнив, що правоохоронцям вдалось скласти на адміністратора клубу Boho адміністративний протокол за порушення правил торгівлі алкоголем. Справу передали в суд.

Зверніть увагу! У Львівській області можуть збільшити тривалість комендантської години. Перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Гоцик наприкінці вересня 2023 року заявив, що комендантську годину можуть збільшити з настанням зими, проте про це повідомлять додатково.