Среди задержанных были также и несовершеннолетние. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала начальница отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве – Юлия Гирдвилис.

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Что известно о вечеринке в комендантский час

Гирдвилис рассказала, что в ходе ночной отработки столицы правоохранители Шевченковского управления полиции обнаружили в комендантский час вечеринку в одном из помещений. В частности, третий этаж этого здания студенты первого курса одного из киевских университетов арендовали, чтобы там организовать отдых.

Сотрудники полиции доставили в Шевченковское управление полиции 97 человек. Из них 34 несовершеннолетних, а 63 совершеннолетних,

– сказала она.

Начальник отдела коммуникаций отметила, что правоохранители составили административные протоколы на организаторов вечеринки по статьям о доведении несовершеннолетних до состояния опьянения и нарушении правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах.

Молодые люди устроили вечеринку во время комендантского часа / Фото из местных телеграм-каналов

Гирдвилис также сказала, что с родителями несовершеннолетних провели профилактическую беседу. Кроме того, полиция составила 4 протокола по статье о распитии пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах и 14 постановлений по аналогичной статье.

Обратите внимание! Есть два вида документов, которые работник полиции имеет право оформить за административное правонарушение – это постановление или протокол. Постановлением нарушителя сразу привлекают к ответственности. Протокол только фиксирует нарушения, а вопрос о виновности или невиновности решает суд.

"Эти материалы зарегистрированы в журнале обращений граждан. Проводится дальнейшая проверка и отработка", – сказала начальница отдела коммуникаций.

В заключение она отметила, что эти гуляния студенты организовали по случаю так называемого посвящения в первокурсники. По ее словам, эта вечеринка – не удалась.

За нарушение комендантского часа могут ввести штраф