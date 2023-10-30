Среди задержанных были также и несовершеннолетние. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала начальница отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве – Юлия Гирдвилис.
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Что известно о вечеринке в комендантский час
Гирдвилис рассказала, что в ходе ночной отработки столицы правоохранители Шевченковского управления полиции обнаружили в комендантский час вечеринку в одном из помещений. В частности, третий этаж этого здания студенты первого курса одного из киевских университетов арендовали, чтобы там организовать отдых.
Сотрудники полиции доставили в Шевченковское управление полиции 97 человек. Из них 34 несовершеннолетних, а 63 совершеннолетних,
– сказала она.
Начальник отдела коммуникаций отметила, что правоохранители составили административные протоколы на организаторов вечеринки по статьям о доведении несовершеннолетних до состояния опьянения и нарушении правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах.
Молодые люди устроили вечеринку во время комендантского часа / Фото из местных телеграм-каналов
Гирдвилис также сказала, что с родителями несовершеннолетних провели профилактическую беседу. Кроме того, полиция составила 4 протокола по статье о распитии пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах и 14 постановлений по аналогичной статье.
"Эти материалы зарегистрированы в журнале обращений граждан. Проводится дальнейшая проверка и отработка", – сказала начальница отдела коммуникаций.
В заключение она отметила, что эти гуляния студенты организовали по случаю так называемого посвящения в первокурсники. По ее словам, эта вечеринка – не удалась.
За нарушение комендантского часа могут ввести штраф
- В Верховной Раде 28 октября зарегистрировали законопроект, касающийся комендантского часа. В частности, авторы проекта закона предлагают наказывать за нарушение этой нормы военного положения.
- Так, украинские депутаты предлагают ввести штраф за нарушение комендантского часа. Он будет составлять для обычных граждан – от 8 500 до 17 000 гривен, а для бизнеса – от 51 000 до 102 000 гривен.
- Следует напомнить, что во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах. Также запрещено передвигаться на транспорте или пешком.