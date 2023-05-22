В Украине могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Кого в первую очередь будут забирать в армию в июне – подробнее расскажет 24 Канал.

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Кого могут мобилизовать в июне

В первую очередь мобилизуют следующие категории лиц:

пригодные и ограниченно пригодные во время военного по состоянию здоровья в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы,

пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет,

снятые и исключенные с военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы белого билета), признаные пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья решением ВЛК, не совершавших тяжкого преступления.

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