Заместитель директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Хмельницкой области Ольга Черная рассказала, могут ли заключенные освободиться для службы в армии.

Смотрите также Кого запрещено мобилизовать, а кого можно: что нужно знать о призыве летом

В Украине могут освободить из-под стражи для службы в ВСУ

Согласно статье 616 Уголовного процессуального кодекса Украины, люди, которых подозревают или обвинили в совершении уголовного правонарушения и в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, имеют возможность обратиться к прокурору с заявлением об отмене такой меры пресечения для последующего призыва на военную службу под время мобилизации

Прокурор рассматривает ходатайство, оценивает соответствующие риски и может обратиться с ходатайством об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей к следователю судьи. Следовательно, следователь судья или суд безотлагательно рассматривает ходатайство прокурора и выносит решение о мере пресечения,

– сказала Ольга Черна

Убийцам и насильникам в армии делать нечего

Ольга Черга рассказала, что есть категории подозреваемых и обвиняемых, не имеющих права уволиться с места лишения свободы ради службы. В частности, такого права не имеют лица, которые подозреваются в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных рядом статей, в частности: умышленное убийство, изнасилование, незаконное лишение свободы или похищение человека и т.д.

Этапы освобождения из-под стражи для службы ВСУ