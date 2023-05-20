Заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Ольга Чорна розповіла, чи можуть ув'язнені звільнитися для служби в армії.

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В Україні можуть звільнити з-під варти для служби в ЗСУ

Відповідно до статті 616 Кримінального процесуального кодексу України, люди, яких підозрюють або звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення та стосовно яких обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, мають можливість звернутися до прокурора із заявою про скасування такого запобіжного заходу для подальшого призову на військову службу під час мобілізації.

Прокурор розглядає клопотання, оцінює відповідні ризики та може звернутися з клопотанням про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до слідчого судді. Відтак слідчий суддя або суд невідкладно розглядає клопотання прокурора і виносить рішення щодо запобіжного заходу,

– сказала Ольга Чорна

Вбивцям та гвалтівникам в армії робити нічого

Ольга Чорга розповіла, що є категорії підозрюваних та обвинувачених, які не мають права звільнитися з місця позбавлення волі заради служби. Зокрема такого права не мають особи, які підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених низкою статей, зокрема: умисне вбивство, зґвалтування, незаконне позбавлення волі або викрадення людини тощо.

Етапи звільнення з-під варти для служби ЗСУ