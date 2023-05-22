В Україні мобілізувати можуть чоловіків віком від 18 до 60 років. Кого в першу чергу забиратимуть до армії у червні – детальніше розповість 24 Канал.

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Кого можуть мобілізувати у червні

У першу чергу мобілізують такі категорії осіб:

  • придатні та обмежено придатні під час воєнного стану за станом здоров’я віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби,
  • придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану чоловіки з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років,
  • зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років (власники білого квитка), визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я рішенням ВЛК, які не чинили тяжкого злочину.

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