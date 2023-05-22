В Україні мобілізувати можуть чоловіків віком від 18 до 60 років. Кого в першу чергу забиратимуть до армії у червні – детальніше розповість 24 Канал.
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Кого можуть мобілізувати у червні
У першу чергу мобілізують такі категорії осіб:
- придатні та обмежено придатні під час воєнного стану за станом здоров’я віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби,
- придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану чоловіки з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років,
- зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років (власники білого квитка), визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я рішенням ВЛК, які не чинили тяжкого злочину.
В Україні триває мобілізація: останні новини
- Нещодавно заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Ольга Чорна розповіла, чи можуть ув'язнені звільнитися для служби в армії.
- В Україні є люди, які мають подвійне громадянство. Тому багатьох цікавить питання, чи можуть цю категорію осіб мобілізувати. Детальніше про це – читайте тут.
- Наталія Гуменюк прокоментувала перебіг мобілізації в Україні. Вона заявила, що Україна повинна поповнювати мобілізаційний ресурс через втрати на війні.
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- Нагадаємо, що у квітні 2023 року Кабмін надав дозвіл вручати повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.