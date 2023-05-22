В Україні мобілізувати можуть чоловіків віком від 18 до 60 років. Кого в першу чергу забиратимуть до армії у червні – детальніше розповість 24 Канал.

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Кого можуть мобілізувати у червні

У першу чергу мобілізують такі категорії осіб:

придатні та обмежено придатні під час воєнного стану за станом здоров’я віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби,

придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану чоловіки з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років,

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років (власники білого квитка), визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я рішенням ВЛК, які не чинили тяжкого злочину.

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