Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa, пише 24 Канал. Вона зазначила, що Україна має поповнювати свій мобілізаційний ресурс через втрати на війні.
Дивіться також Втрати України менші за кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині, – Резніков
Гуменюк заявила, що Україна обов'язково має поповнити резерви
Водночас речниця наголосила, що мобілізація зараз – це не новий етап, а продовження дій, розпочатих після 24 лютого 2022 року. Гуменюк зазначила, що держава не змогла в повному обсязі використати людський потенціал на початку війни.
"Те, що здається комусь як якісь новації, це скоріше за все підігріто додатковою увагою до цього процесу. На жаль, не в абсолюті був використаний той потенціал людей, коли вони на початку повномасштабного вторгнення, спрямовані своєю внутрішньою мотивацією, всі відгукнулися на потребу війська і військо не мало можливості опанувати одразу всіх, призвати, поставити на посади, розподілити", – сказала вона.
Гуменюк закликала громадян з розумінням ставитися до процесу видачі повісток.
Саме тому зараз проводиться робота з оповіщення. Так, вона не завжди влаштовує всіх у розумінні відповідності правовій державі. Прошу всіх з розумінням поставитися, що робота відбувається в умовах війни, коли нам необхідно поповнювати резерви катастрофічно. Ми маємо їх обов'язково поповнити,
– сказала речниця.
За її словами, дірок у законодавстві є багато і над цим працюють.
"Ми не можемо почекати, відкласти, ми не можемо переглянути законодавство в якомусь лайт-режимі", – резюмувала Гуменюк.
Кого стосується мобілізація-2023
- Мобілізації підлягають чоловіки, які є здоровими або ж обмежено придатними до служби. Це можуть бути як ті, хто має досвід військової служби, і такі, що досі не служили.
- Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати країну, окрім низки винятків.
- Першочергово мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.
- Повістки видають усім чоловікам віком від 18 до 60 років, після чого вони мають прибути у ТЦК і СП. Це є обов'язковим, проте не означає, що така людина відразу приєднатися до ЗСУ.