Резніков заявив, що втрати України "критично менші за російські". Міністр оборони відмовився назвати точну кількість втрат України, але сказав, що "загальна кількість менша за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині".

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Втрати України критично менші за російські

"У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші від російських. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж число загиблих в результаті землетрусу в Туреччині, – сказав він.

Зверніть увагу. У Туреччині внаслідок масштабного землетрусу, що стався у лютому 2023 року, загинуло понад 45 тисяч людей.

Резніков наголосив, що головна мета українського командування – зберегти життя солдатів. Натомість Росія використовує своє військо як гарматне м'ясо.

"Це тактика м'ясорубки. Їм все одно. Тільки в Бахмуті щодня Росія втрачає 500 людей убитими і пораненими. Це по одному батальйону на добу – членів ПВК "Вагнера", найманців і колишніх злочинців. Це варварство", – додав глава Міноборони.

Україні не потрібні війська НАТО

Олексій Резніков заявив, що Україні не потрібні військові з країн НАТО. За його словами, в України достатньо людського ресурсу.

Він зазначив, що українські військові досвідчені. Натомість, як каже глава Міноборони, Україні потрібна західна зброя, а також навчання військових.

Що відомо про втрати Росії

Станом на 16 квітня 2023 року, Росія у війні проти України втратила 182 070 солдатів. Мовиться про повномасштабне вторгнення росіян з 24 лютого 2022 року.

Що більше, Росія зазнала чималих втрат в техніці: