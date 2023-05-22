За яких саме умов працівник може втратити бронювання від мобілізації, розповідає 24 Канал.

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Коли можуть анулювати відстрочку

Перш за все зауважимо, що порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану затверджений постановою Кабміну № 76. Зокрема, у ній зафіксовано обставини, за яких працівники втрачають бронь.

Так-от відстрочка від мобілізації скасовується після закінчення терміну бронювання для працівників. Водночас відповідно до пункту 12 "Порядку бронювання військовозобов'язаних" анулювати бронь можуть за таких умов:

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;

звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.

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Зверніть увагу! Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану ще на 90 днів. Зокрема, до 18 серпня 2023 року.