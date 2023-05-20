Детальніше про це – розповів адвокат Ростислав Кравець на своєму ютуб-каналі, інформує 24 Канал. Він порадив особам з подвійним громадянством обов'язково подати усі необхідні документи до військкомату.

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Чи можуть мобілізувати людину з подвійним громадянством

Чи можлива мобілізація осіб, які мають подвійне громадянство, можу вам одразу сказати: ці особи у зв'язку з тим, що вони не вийшли з громадянства України, можуть бути можуть бути мобілізовані. Навіть якщо вони повідомлять про наявність другого громадянства,

– розповів адвокат.

За його словами, людям з подвійним громадянством потрібно подати відповідні документи про інше громадянство у ТЦК та СП.

"Це потрібно зробити обов'язково, щоб надалі це не стало підставою для притягнення вас до кримінальної відповідальності за державну зраду. Ба більше, якщо йдеться про громадянство Росії або країни, яка їй допомагає", – додав Кравець.

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