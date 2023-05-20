Детальніше про це – розповів адвокат Ростислав Кравець на своєму ютуб-каналі, інформує 24 Канал. Він порадив особам з подвійним громадянством обов'язково подати усі необхідні документи до військкомату.
Зверніть увагу Кого заборонено мобілізувати, а кого – можна: що потрібно знати про призов влітку
Чи можуть мобілізувати людину з подвійним громадянством
Чи можлива мобілізація осіб, які мають подвійне громадянство, можу вам одразу сказати: ці особи у зв'язку з тим, що вони не вийшли з громадянства України, можуть бути можуть бути мобілізовані. Навіть якщо вони повідомлять про наявність другого громадянства,
– розповів адвокат.
За його словами, людям з подвійним громадянством потрібно подати відповідні документи про інше громадянство у ТЦК та СП.
"Це потрібно зробити обов'язково, щоб надалі це не стало підставою для притягнення вас до кримінальної відповідальності за державну зраду. Ба більше, якщо йдеться про громадянство Росії або країни, яка їй допомагає", – додав Кравець.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Нещодавно адвокат Андрій Новак розповів, чи можуть вручити повістку за порушення комендантської години.
- Раніше Наталія Гуменюк прокоментувала перебіг мобілізації в Україні. Вона зазначила, що Україна повинна поповнювати мобілізаційний ресурс через втрати на війні.
- До речі, Гуменюк закликала з розумінням ставитися до процесу видачі повісток, зокрема в громадських місцях. Крім того, вона сказала, що Україні катастрофічно необхідно поповнювати резерви.
- У квітні 2023 року Кабмін надав дозвіл вручати повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.
- Так, постанова Кабміну вносить суттєві зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Кабмін фактично розширив повноваження ТЦК та СП.