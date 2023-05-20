Детальнее об этом – рассказал адвокат Ростислав Кравец на своем ютуб-канале, информирует 24 Канал. Он посоветовал лицам с двойным гражданством обязательно предоставить все необходимые документы в военкомат.
Обратите внимание Кого запрещено мобилизовать, а кого можно: что нужно знать о призыве летом
Могут ли мобилизовать человека с двойным гражданством
Возможна ли мобилизация лиц, имеющих двойное гражданство, могу вам сразу сказать: эти лица в связи с тем, что они не вышли из гражданства Украины, могут быть мобилизованы. Даже если они сообщат о наличии второго гражданства,
– рассказал адвокат.
По его словам, людям с двойным гражданством следует подать соответствующие документы о другом гражданстве в ТЦК и СП.
"Это нужно сделать обязательно, чтобы в дальнейшем это не стало основанием для привлечения вас к уголовной ответственности за государственную измену. Более того, если речь идет о гражданстве России или страны, которая ей помогает", – добавил Кравец.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Недавно адвокат Андрей Новак рассказал, могут ли вручить повестку за нарушение комендантского часа.
- Ранее Наталья Гуменюк прокомментировала ход мобилизации в Украине. Она отметила, что Украина должна пополнять мобилизационный ресурс из-за потерь на войне.
- Кстати, Гуменюк призвала с пониманием относиться к процессу выдачи повесток, в частности, в общественных местах. Кроме того, она сказала, что Украине катастрофически нужно пополнять резервы.
- В апреле 2023 года Кабмин разрешил вручать повестки независимо от места пребывания на военном учете и места постоянной регистрации.
- Так, постановление Кабмина вносит существенные изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Кабмин фактически расширил полномочия ТЦК и СП.