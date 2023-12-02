Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности назвал неправдивой информацию о том, что в Украине военнообязанным мужчинам, не явившимся в военкоматы, блокируют карточки. Там заметили, что подобные слухи распространяют российские телеграм-каналы и некоторые пропагандисты, продвигающие кремлевские нарративы.
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Что известно о российских вбросах
В интернете ходят слухи о якобы массовой блокировке банковских карт военнообязанным за неявку в ТЦК. Более того, также ходят слухи о том, что украинцам, не состоящим на военном учете, будут отказывать в обслуживании во всех госорганах, банках и даже транспортных компаниях. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркивает, что это – ложь.
Если бы в Украине действительно массово блокировали карточки, об этом было бы много сообщений от реальных людей в соцсетях. Поскольку этого нет, пропагандисты сами придумали "зраду" и панику,
– говорится в сообщении.
На самом деле, в Украине военнообязанным могут заблокировать банковские счета в случае неуплаты штрафа за неявку в военкомат. За сам факт неявки в ТЦК карты не блокируют.
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- Не так давно местные власти постановили, что в Запорожье представители "Муниципальной варты" вместе с сотрудниками ТЦК и СП и правоохранителями в нерабочее время будут обходить дома. Они будут извещать военнообязанных о необходимости явиться по повестке в военкоматы или провести сверку данных.
- Напомним, в двух областных центрах мобилизованным хотят выплатить единовременную помощь. В Одессе местные власти поддержали инициативу по выделению каждому из них 20 000 гривен. В Киеве тем, кого мобилизуют с декабря, предлагают выплатить 30 000 гривен.