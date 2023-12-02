Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки назвав неправдивою інформацію про те, що в Україні військовозобов'язаним чоловікам, які не з'явилися до військкоматів, блокують картки. Там зауважили, що такі чутки поширюють російські телеграм-канали та деякі пропагандисти, що просувають кремлівські наративи.
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Що відомо про російські вкиди
В інтернеті ходять чутки про нібито масове блокування банківських карток військовозобов'язаним за неявку до ТЦК. Ба більше, також ходять чутки про те, що українцям, які не стоять на військовому обліку, буцімто відмовлятимуть в обслуговуванні у всіх держорганах, банках та навіть транспортних компаніях. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголошує, що це – брехня.
Якби в Україні дійсно масово блокували картки, про це було б багато дописів від реальних людей у соцмережах. Позаяк цього немає, пропагандисти самі вигадали "зраду" та паніку,
– мовиться у повідомленні.
Насправді в Україні військовозобов'язаним можуть заблокувати банківські рахунки у разі несплати штрафу за неявку до військкомату. За сам факт неявки до ТЦК картки не блокують.
Інші новини про мобілізацію
- Нещодавно Володимир Зеленський виступив за проведення змін у сфері мобілізації у 2024 році. Президент України наголосив, що це має бути комплексний підхід для розв'язання багатьох проблем.
- Не так давно місцева влада постановила, що у Запоріжжі представники "Муніципальної варти" разом зі співробітниками ТЦК та СП й правоохоронцями у неробочий час обходитимуть оселі. Вони сповіщатимуть військовозобов'язаних щодо необхідності з'явитися по повістці до військкоматів або провести звірку даних.
- Нагадаємо, у двох обласних центрах мобілізованим хочуть виплатити одноразову допомогу. В Одесі місцева влада підтримала ініціативу щодо виділення кожному з них 20 000 гривень. У Києві тим, кого мобілізують з грудня, пропонують виплатити 30 000 гривень.