Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки назвав неправдивою інформацію про те, що в Україні військовозобов'язаним чоловікам, які не з'явилися до військкоматів, блокують картки. Там зауважили, що такі чутки поширюють російські телеграм-канали та деякі пропагандисти, що просувають кремлівські наративи.

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В інтернеті ходять чутки про нібито масове блокування банківських карток військовозобов'язаним за неявку до ТЦК. Ба більше, також ходять чутки про те, що українцям, які не стоять на військовому обліку, буцімто відмовлятимуть в обслуговуванні у всіх держорганах, банках та навіть транспортних компаніях. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголошує, що це – брехня.

Якби в Україні дійсно масово блокували картки, про це було б багато дописів від реальних людей у соцмережах. Позаяк цього немає, пропагандисти самі вигадали "зраду" та паніку,

– мовиться у повідомленні.

Насправді в Україні військовозобов'язаним можуть заблокувати банківські рахунки у разі несплати штрафу за неявку до військкомату. За сам факт неявки до ТЦК картки не блокують.

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