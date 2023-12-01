За словами міського голови Віталія Кличка, мова про виплати у сумі 30 тисяч гривень.

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Питання матеріального заохочення для новомобілізованих киян, як уточнив Кличко, розглянуть на найближчому засіданні Київради.

Для киян, які будуть мобілізовані до Збройних сил з грудня, місто віднайшло кошти для виплат по 30 000 кожному новобранцю,

– ідеться у повідомленні.

До слова, 24 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив терміново розробити комплексний план щодо мобілізації.

Що відомо про виплати військовим