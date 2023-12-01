За словами міського голови Віталія Кличка, мова про виплати у сумі 30 тисяч гривень.
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Питання матеріального заохочення для новомобілізованих киян, як уточнив Кличко, розглянуть на найближчому засіданні Київради.
Для киян, які будуть мобілізовані до Збройних сил з грудня, місто віднайшло кошти для виплат по 30 000 кожному новобранцю,
– ідеться у повідомленні.
До слова, 24 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив терміново розробити комплексний план щодо мобілізації.
Що відомо про виплати військовим
- З 1 лютого минулого року почав діяти новий порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони та співробітникам системи МВС. Виплати залежать від того, чи перебуває військовий безпосередньо у зоні проведення бойових дій.
- Так, законодавством передбачено, що виплата у 100 тисяч гривень здійснюється військовим, які беруть участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи в районах ведення їх.