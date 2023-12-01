По словам городского головы Виталия Кличко, речь идет о выплатах в сумме 30 тысяч гривен.

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Вопрос материального поощрения для новомобилизованных киевлян, как уточнил Кличко, будет рассмотрен на ближайшем заседании Киевсовета.

Для киевлян, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы с декабря, город нашел средства для выплат по 30 000 каждому новобранцу,

– говорится в сообщении.

К слову, 24 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил срочно разработать комплексный план по мобилизации.

Что известно о выплатах военным