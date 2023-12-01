Соответствующие изменения в законодательство разработало Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и общественными организациями.
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Как результат – раненному военному больше не нужно привозить документы лично в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности,
– сообщили в Минобороны.
Теперь учреждения здравоохранения будут получать документы из воинских частей и ТЦК и СП через систему электронного документооборота. В частности, речь идет о таких документах:
- справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья)
- постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения
- постановление ВВК о непригодности к военной службе
- другие документы, необходимые для формирования решения ВВК
Быстро и с уважением получать услуги
В свою очередь в Минцифре отметили, что военно-врачебная комиссия – тяжелая, бюрократическая и часто пренебрежительная процедура.
"Бойцы, несмотря на ранения, вынуждены часами стоять в очередях, чтобы занести несколько бумажек. Это демотивирующий и долгий процесс", – заявили в министерстве, подчеркнув, что цифровизация будет способствовать тому, что военные смогут быстрее и с уважением получать услуги.
Что для этого нужно
В Министерстве обороны уточнили, что для передачи электронных документов военному нужно предоставить свое согласие на обработку персональных данных в учреждении, откуда будут направляться документы.