Продолжается национальное сопротивление российской агрессии. Украине для защиты от оккупантов необходимы все имеющиеся ресурсы. В нашем государстве действует военное положение, а Верховная Рада уже в девятый раз его продлила на 90 дней – до 14 февраля 2024 года. В соответствии с этим решением в стране действует и всеобщая мобилизация.

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Кто подлежит мобилизации в декабре 2023 года

Обязательно:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если у них есть военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными на основании решений ВВК.

Добровольно:

женщины в возрасте до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавшие в исполнении срочной службы – на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, будут служить по месту жительства.

Мобилизируют ли студентов 30+

В декабре 2023 года они будут подлежать мобилизации и оставаться в аудиториях и библиотеках, чтобы грызть гранит науки. Однако народные депутаты уже разрабатывают законы о мобилизации этих лиц, а профессиональные юристы ищут обоснование того, почему мобилизация студентов категории 30+ не будет нарушать конституционное право на образование.

Кроме того, народные избранники готовят еще несколько сюрпризов и планируют:

законодательно снять возрастное ограничение на добровольное прохождение военной службы,

уменьшить призывной возраст (закон принят, но его до сих пор не подписал президент),

решить вопрос соискателей второго образования и заочников, а также отменить термин "ограниченная пригодность".

В следующие недели (или месяцы) должен наконец полноценно заработать единый электронный реестр военнообязанных украинцев и украинок – "Оберег", а также стартовать, анонсированная Минцифры, "смарт-мобилизация".

Также вскоре должен быть законодательно оформлен вопрос демобилизации бойцов после 36 месяцев непрерывной службы, освобожденных из плена, тех бойцов, которые получили инвалидность и т.д.

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По словам члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, сейчас готовится большой законопроект, который должен согласовать все эти спорные вопросы. Есть большие сомнения, что он "затронет" мобилизацию в декабре 2023 года. Сам депутат говорит, что на начало декабря планируется только первое чтение, однако, без сомнений, это станет указателем для мобилизации уже в 2024 году.

Три типа повесток: кто и где имеет право вручать

Основанием для мобилизации является получение повестки. В декабре 2023 года этот процесс не изменится и военнообязанные будут так же получать три типа повесток:

Для уточнения учетных данных,

Для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Эта повестка подписана начальником ТЦК и СП и требует пройти медицинский осмотр, к повестке прилагается специальная карточка исследования и медицинского обследования, в которую будет внесено заключение ВВК о пригодности к военной службе, непригодности или ограниченной пригодности.

Мобилизационное распоряжение (выдается военнообязанному уже после того, как медкомиссия признала его годным для военной службы).

Обратите внимание! Четвертый тип повесток – о призыве на срочную военную службу в условиях военного положения не вручается.

Повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но также и представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в частности, учебных заведений. Сам процесс вручения повестки может произойти где угодно, ведь законом конкретное место не определено, чем сотрудники ТЦК и СП активно пользуются.

Важно! До 1 декабря 2023 года все работодатели в Украине в соответствии с правилами воинского учета, утвержденными постановлением Кабинета Министров №1487, должны подать списки призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП. Это делается для уточнения данных и сверки списков.

Эти списки должны подавать также:

Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, которые ведут учет призывников, военнообязанных и резервистов, проживающих на территории административно-территориальной единицы;

Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, которые ведут учет своих работников. Или если это учебное заведение, то своих соискателей образования.

Кто имеет право на отсрочку

Перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, был расширен в августе 2023 года, с тех пор он не претерпел изменений и включает в себя следующие основные категории:

Работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями.

Многодетные родители и родители-одиночки.

Лица с инвалидностью I – III групп, а также лица, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью / недееспособных лиц.

Мужчины и женщины, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I – II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией.

Лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и приемных родителей.

Лица, ухаживающие за родственниками с тяжелыми болезнями/инвалидностью I – II групп и нуждающиеся в постоянном уходе.

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне.

Лица, которые потеряли (смерть / пропали без вести) близких родственников во время их участия в Антитеррористической операции (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

Кому разрешен выезд за границу

На время действия военного положения в Украине введен запрет на выезд за границу. Он распространяется на военнообязанных граждан Украины, которые соответствуют возрастным ограничениям – мужчины в возрасте до 18 лет и после 60 лет и женщины медицинских специальностей, которые стали на воинский учет.

При этом ограничения на выезд распространяются на женщин, занимающих должности в правительстве, и народных депутатах.

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Законом предусмотрены исключения, которые разрешают выезд следующим категориям:

лицам, которые по медицинским причинам получили разрешение на выезд (по состоянию здоровья),

по семейным обстоятельствам,

по профессии,

волонтерам с целью помощи ВСУ,

госслужащим.

Рекрутинговые компании и изменения в призыве

Изменения в призыве анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии The Guardian.

Некоторые люди напуганы, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью. Теперь у нас новый министр с новым подходом,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО уверяет, что отныне каждый в армии сможет заниматься тем, чем умеет. Следовательно, Украина хочет использовать коммерческие рекрутинговые компании, которые должны способствовать проведению целенаправленного призыва и пополнению рядов призывников.

Такую мобилизацию Данилов назвал несколько более "гибкой".

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут заявляться на конкретную должность. К примеру, им нужны сварщики или слесари, и так далее", – добавил чиновник.

Вероятно, что декабрь 2023 года может стать последним месяцем, когда действовали старые правила всеобщей мобилизации. Уже с 2024 года Верховная Рада может принять, а президент подписать новые законы, которые кардинально изменят все "правила игры" и существенно расширят перечень тех, кто должен стать к оружию для защиты Родины.

Впрочем, в парламенте говорят, что уже до конца этого года предоставят комплексный документ, который должен урегулировать вопрос, что делать с людьми, которые уже два года воюют без ротации, как могут демобилизовать людей с 1 и 2 группами инвалидности, как демобилизовать бывших военнопленных и военных с онкологией.