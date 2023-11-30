Продолжается национальное сопротивление российской агрессии. Украине для защиты от оккупантов необходимы все имеющиеся ресурсы. В нашем государстве действует военное положение, а Верховная Рада уже в девятый раз его продлила на 90 дней – до 14 февраля 2024 года. В соответствии с этим решением в стране действует и всеобщая мобилизация.
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Кто подлежит мобилизации в декабре 2023 года
Обязательно:
мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если у них есть военный опыт;
мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если у них нет опыта военной службы;
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными на основании решений ВВК.
Добровольно:
женщины в возрасте до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;
призывники в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавшие в исполнении срочной службы – на службу по контракту;
- люди с инвалидностью, а также те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, будут служить по месту жительства.
Мобилизируют ли студентов 30+
В декабре 2023 года они будут подлежать мобилизации и оставаться в аудиториях и библиотеках, чтобы грызть гранит науки. Однако народные депутаты уже разрабатывают законы о мобилизации этих лиц, а профессиональные юристы ищут обоснование того, почему мобилизация студентов категории 30+ не будет нарушать конституционное право на образование.
Кроме того, народные избранники готовят еще несколько сюрпризов и планируют:
- законодательно снять возрастное ограничение на добровольное прохождение военной службы,
- уменьшить призывной возраст (закон принят, но его до сих пор не подписал президент),
- решить вопрос соискателей второго образования и заочников, а также отменить термин "ограниченная пригодность".
Также вскоре должен быть законодательно оформлен вопрос демобилизации бойцов после 36 месяцев непрерывной службы, освобожденных из плена, тех бойцов, которые получили инвалидность и т.д.
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По словам члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, сейчас готовится большой законопроект, который должен согласовать все эти спорные вопросы. Есть большие сомнения, что он "затронет" мобилизацию в декабре 2023 года. Сам депутат говорит, что на начало декабря планируется только первое чтение, однако, без сомнений, это станет указателем для мобилизации уже в 2024 году.
Три типа повесток: кто и где имеет право вручать
Основанием для мобилизации является получение повестки. В декабре 2023 года этот процесс не изменится и военнообязанные будут так же получать три типа повесток:
- Для уточнения учетных данных,
- Для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Эта повестка подписана начальником ТЦК и СП и требует пройти медицинский осмотр, к повестке прилагается специальная карточка исследования и медицинского обследования, в которую будет внесено заключение ВВК о пригодности к военной службе, непригодности или ограниченной пригодности.
- Мобилизационное распоряжение (выдается военнообязанному уже после того, как медкомиссия признала его годным для военной службы).
Повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но также и представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в частности, учебных заведений. Сам процесс вручения повестки может произойти где угодно, ведь законом конкретное место не определено, чем сотрудники ТЦК и СП активно пользуются.
Эти списки должны подавать также:
- Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, которые ведут учет призывников, военнообязанных и резервистов, проживающих на территории административно-территориальной единицы;
- Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, которые ведут учет своих работников. Или если это учебное заведение, то своих соискателей образования.
Кто имеет право на отсрочку
Перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, был расширен в августе 2023 года, с тех пор он не претерпел изменений и включает в себя следующие основные категории:
- Работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями.
- Многодетные родители и родители-одиночки.
- Лица с инвалидностью I – III групп, а также лица, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью / недееспособных лиц.
- Мужчины и женщины, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I – II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией.
- Лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и приемных родителей.
- Лица, ухаживающие за родственниками с тяжелыми болезнями/инвалидностью I – II групп и нуждающиеся в постоянном уходе.
- Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне.
- Лица, которые потеряли (смерть / пропали без вести) близких родственников во время их участия в Антитеррористической операции (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).
Кому разрешен выезд за границу
На время действия военного положения в Украине введен запрет на выезд за границу. Он распространяется на военнообязанных граждан Украины, которые соответствуют возрастным ограничениям – мужчины в возрасте до 18 лет и после 60 лет и женщины медицинских специальностей, которые стали на воинский учет.
При этом ограничения на выезд распространяются на женщин, занимающих должности в правительстве, и народных депутатах.
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Законом предусмотрены исключения, которые разрешают выезд следующим категориям:
- лицам, которые по медицинским причинам получили разрешение на выезд (по состоянию здоровья),
- по семейным обстоятельствам,
- по профессии,
- волонтерам с целью помощи ВСУ,
- госслужащим.
Рекрутинговые компании и изменения в призыве
Изменения в призыве анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии The Guardian.
Некоторые люди напуганы, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью. Теперь у нас новый министр с новым подходом,
– сказал Данилов.
Секретарь СНБО уверяет, что отныне каждый в армии сможет заниматься тем, чем умеет. Следовательно, Украина хочет использовать коммерческие рекрутинговые компании, которые должны способствовать проведению целенаправленного призыва и пополнению рядов призывников.
Такую мобилизацию Данилов назвал несколько более "гибкой".
"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут заявляться на конкретную должность. К примеру, им нужны сварщики или слесари, и так далее", – добавил чиновник.
Вероятно, что декабрь 2023 года может стать последним месяцем, когда действовали старые правила всеобщей мобилизации. Уже с 2024 года Верховная Рада может принять, а президент подписать новые законы, которые кардинально изменят все "правила игры" и существенно расширят перечень тех, кто должен стать к оружию для защиты Родины.
Впрочем, в парламенте говорят, что уже до конца этого года предоставят комплексный документ, который должен урегулировать вопрос, что делать с людьми, которые уже два года воюют без ротации, как могут демобилизовать людей с 1 и 2 группами инвалидности, как демобилизовать бывших военнопленных и военных с онкологией.